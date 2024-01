Locatelli,Garante disabilità sarà punto di riferimento per tanti

Si è concluso oggi in Consiglio dei Ministri l'iter per l'istituzione del Garante Nazionale per i diritti delle persone con disabilità. Lo annuncia la ministra per le Disabilità Alessandra Locatelli.

"Il Garante sarà un punto di riferimento per molti cittadini, un organismo operativo e con propria autonomia e indipendenza per la tutela dei diritti delle persone con disabilità, e nel rispetto della Convenzione Onu - spiega . Dal 1 gennaio 2025 il Garante sarà operativo e al servizio dei cittadini".



