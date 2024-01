Il Papa, troppi civili vittime inermi delle guerre

"Domani, in Italia, si celebra la Giornata Nazionale Vittime Civili di Guerra. Al ricordo orante per quanti sono deceduti nei due conflitti mondiali, associamo anche i tanti, troppi, civili, vittime inermi delle guerre che purtroppo insanguinano ancora il nostro pianeta, come accade in Medio Oriente e in Ucraina. Il loro grido di dolore possa toccare i cuori dei responsabili delle Nazioni e suscitare progetti di pace". Lo ha detto il Papa al termine dell'udienza generale. "Quando si leggono le storie di questi giorni della guerra - ha aggiunto Papa Francesco - c'è tanta crudeltà, tanta. Chiediamo al Signore la pace che è sempre mite, non è crudele".



