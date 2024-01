Giubileo: a Roma da maggio a ottobre stop tram per finire lavori

"Da maggio a ottobre di quest'anno chiuderemo tutte le linee tramviarie per riqualificare il deposito di Porta Maggiore per ospitare i nuovi tram. In quel tempo noi, senza ulteriori fermi, potremo rifare tutta la parte finale dei lotti del rifacimento dell'armamento. Ma alla fine della riqualificazione del deposito avremo tutte le linee tramviarie esistenti pronte e funzionanti per il Giubileo". Lo ha detto l'assessore alla Mobilità di Roma Capitale Eugenio Patanè, oggi in commissione Mobilità a proposito delle sei linee tram presenti nella città.

"Stiamo procedendo con tutte le fasi programmate - ha detto ancora - abbiamo rifatto molta parte dell'armamento ammalorato e quest'anno finiremo tutte le parti che ci davano più preoccupazione sui 18 lotti in cui abbiamo suddiviso Roma.

Rispetto al tram 8 è stata fatta una prima parte entro settembre 23, e poi ce ne sono una seconda e una terza nel 2024".

Rispetto alle nuove vetture, Patanè ha ricordato che "Atac ha concluso l'acquisto dei nuovi tram, 121 di cui 40 solo con linea aerea e gli altri bimodali. Sono lunghi 33 metri, sono bidirezionali, ospitano 215 passeggeri. Ci aspettiamo arrivino per primavera 2025, col ritmo di due-tre al mese. Abbiamo poi bandito la gara per il nuovo deposito di via Severini, per 80 tram: sarà il deposito centrale delle officine. Atac ha bandito la gara nel dicembre 2023. Siamo, come assessorato - ha concluso l'assessore - in linea con tutti i milestone Pnrr del 2023 sui tram".



