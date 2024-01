Via celtica da Acca Larentia, centrodestra lascia aula

'Via la celtica, via le scritte, e via la marcia pomeridiana con i saluti romani'. Il consiglio del settimo municipio di Roma ha approvato la risoluzione su Acca Larentia, votata dal Pd da Iv e dal M5s. Il centrodestra invece è uscito dall'aula municipale.

Ad essere messa in votazione questa mattina una risoluzione che chiede di eliminare la celtica e i murales, disegnati nell'area, e impedire anche che a 'CasaPound sia concesso di svolgere la parata pomeridiana che ogni anno il 7 gennaio porta alle polemiche per i saluti romani e il presente'. L'atto della maggioranza dem del municipio non è stato però accolto da tutti.

Infatti Fratelli d'Italia ha prima votato contro in commissione e oggi, assieme alla Lega e al consigliere di Forza Italia passato da pochi mesi al gruppo misto, ha deciso di lasciare l'aula.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA