Pop.Bari: chiesti 8 rinvii a giudizio,anche Jacobini e De Bustis

La Procura di Bari ha chiesto il rinvio a giudizio per otto ex top manager della Banca Popolare di Bari (tra cui l'ex presidente Marco Jacobini e l'ex vice direttore generale, Gianluca Jacobini) per i reati di falso in bilancio relativamente agli anni dal 2016 al 2018, ostacolo alla vigilanza di Consob e Bankitalia, aggiotaggio bancario a danno degli azionisti, oltre alle accuse di maltrattamenti, estorsione e lesioni personali ai danni di un ex manager dell'istituto.

Oltre che per Marco e Gianluca Jacobini, già a processo per alcuni degli episodi contestati (e qui contestati in concorso con altri indagati), il rinvio a giudizio è stato chiesto per Vincenzo De Bustis Figarola, ex direttore generale e amministratore delegato della banca; Giorgio Papa, ex ad; Roberto Pirola, ex presidente del collegio sindacale; gli ex dirigenti Elia Circelli, Gregorio Monachino e Nicola Loperfido.

La settimana scorsa la gip Angela Paola De Santis, su richiesta della Procura, aveva archiviato le posizioni degli ex dirigenti Benedetto Maggi e Giuseppe Marella, indagati per false comunicazioni sociali.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA