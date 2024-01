Sulla base delle segnalazioni ricevute in merito alla vicenda di Ilaria Salis, in Italia il Garante dei detenuti si è attivato, in contatto con gli omologhi meccanismi in Ungheria e con l'Ue, per un intervento preventivo sulla tutela del detenuto, affinché siano eliminate tutte le misure inumane e degradanti, come le catene ai polsi e ai piedi della 39enne milanese.



