Disabilità, tavolo tecnico per migliorare accesso ai trasporti

Si è insediato oggi il Tavolo tecnico di lavoro per migliorare la mobilità e l'accessibilità del sistema dei trasporti, voluto dal ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti Matteo Salvini e dalla ministra per le Disabilità Alessandra Locatelli.

Il Tavolo - istituito al ministero dei Trasporti - approfondirà le problematiche nei diversi settori del trasporto pubblico e privato con l'obiettivo di garantire un miglioramento dei servizi per le persone con disabilità.

"Il Tavolo lavorerà per stabilire modifiche e accorgimenti che potranno essere adottati nel breve, nel medio e nel lungo periodo - spiegano Salvini e Locatelli -. I tecnici e gli esperti dovranno dare indicazioni per migliorare la fruibilità e l'accessibilità di tutti mezzi di trasporto. Al Tavolo partecipano anche i rappresentanti del mondo associativo e ci sarà la possibilità di effettuare audizioni. Dobbiamo affrontare il tema dell'accessibilità ai trasporti e del diritto alla mobilità in autonomia in modo strutturato per garantire risposte concrete e favorire l'inclusione, la partecipazione alla vita sociale, civile e lavorativa di tutti e garantire il diritto alla mobilità".



