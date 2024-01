Arrivate all'Ospedale Gaslini tre bambine ferite a Gaza

Sono state accolte nella notte all'ospedale Gaslini di Genova tre bambine di 5, 7 e 8 anni provenienti da Gaza insieme ad altri 7 ragazzi. Dopo l'arrivo all'aeroporto di Ciampino le tre ferite sono state accompagnate a Genova e ricoverate nei reparti di Neurochirurgia e Ortopedia.

Attualmente le tre bambine sono in condizioni stabili.

L'ospedale genovese sta guidando la missione umanitaria per dare aiuto ad oltre cento minori che arriveranno in Italia nei prossimi giorni. Una seconda equipe chirurgica del Gaslini si sposterà su Nave Vulcano della Marina Militare che soccorre i feriti di Gaza. I medici dell'ospedale di Genova saliranno a bordo per operare i casi più gravi, i feriti che non possono essere spostati.



