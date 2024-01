L'anticiclone annulla i freddi giorni della Merla, clima mite

L'anticlicone subtropicale perdurerà sull'Italia per almeno altri 12-14 giorni, portando tempo stabile e mite. I giorni della Merla, che iniziano oggi e che sono sempre stati considerati il periodo più freddo dell'inverno, saranno caratterizzati da un clima primaverile. E' quanto annuncia Antonio Sanò, fondatore del sito www.iLMeteo sottolineando che "di fatto questa possente alta pressione 'ruberà"' alla stagione invernale quasi 30 giorni".

La stabilità atmosferica portata dall'anticiclone garantirà giornate soleggiate e piacevoli al Centro-Sud e sui settori alpini e prealpini ma provocherà anche la formazione di nebbie o nubi basse sulla Pianura Padana e, al mattino, lungo le coste tirreniche. A partire da giovedì 1 febbraio, e soprattutto il giorno della Candelora (2 febbraio), ci saranno sempre meno nebbie a favore di un più ampio soleggiamento.

L'anticiclone, infatti, si rafforzerà ulteriormente e anche le temperature aumenteranno. I valori massimi diventeranno via via più gradevoli su tutte le regioni e compresi tra 13 e 18°C un po' ovunque.

Nel dettaglio - Lunedì 29. Al nord: possibili nebbie o nubi basse in pianura, sole altrove. Al centro: soleggiato e clima piacevole. Al sud: più nubi solo su Puglia, Basilicata e Sicilia ionica.

- Martedì 30. Al nord: consuete nebbie o nubi basse in pianura, tutto sole in montagna. Al centro: in prevalenza soleggiato. Al sud: bel tempo.

- Mercoledì 31. Al nord: nebbie in pianura, sole in montagna.

Aumento termico. Al centro: nubi basse sulle coste, specie al mattino, irregolari altrove. Al sud: tutto sole.

- Tendenza: sempre meno nebbie al Nord e temperature in aumento.





