Questa notte i carabinieri del nucleo radiomobile di Napoli sono intervenuti nel pronto soccorso dell'ospedale Cotugno. Poco prima un 59enne, già noto alle forze dell'ordine, aveva mandato in frantumi il vetro del triage con un estintore che era nel locale.

Da una prima sommaria ricostruzione pare che l'uomo fosse in disaccordo con la diagnosi rilasciata dai medici.

L'uomo è stato denunciato per danneggiamento e interruzione di pubblico servizio.



