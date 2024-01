Gaza: attesi in serata in 3 ospedali pediatrici bimbi Palestina

È atteso in tre grandi e attrezzati ospedali pediatrici italiani il primo gruppo di bambini palestinesi che hanno bisogno di cure e che si stima possano arrivare già nella tarda serata di oggi se non ci saranno problemi. I piccoli, che come sempre avviene in queste situazioni potranno essere accompagnati da qualche familiare e arriveranno, secondo quanto si apprende, al Bambino Gesù, al Gaslini di Genova e al Meyer di Firenze. Al momento non è noto il numero esatto dei piccoli che saranno accolti nelle prossime ore, ma le strutture ipotizzano meno di una decina per ospedale.

Solo al momento del loro arrivo i sanitari avranno il quadro della loro situazione clinica. Gli ospedali sono attrezzati per affrontare situazione di alta complessità (come traumi o ferite da esplosioni) come è già avvenuto in altre situazioni, come quella recente dei piccoli feriti accolti dall'Ucraina.

