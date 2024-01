Costa Crociere, "priorità è sicurezza" e annulla passaggio Suez

Costa Crociere ha annullato il riposizionamento della nave da crociera che sosta a Dubai con il passaggio da Suez. La Compagnia ha disposto per la nave la circumnavigazione dell'Africa, proprio per motivi di sicurezza.

"La nostra massima priorità è garantire la sicurezza e il benessere dei nostri ospiti e dell'equipaggio - si legge nella nota di Costa crociere -. Abbiamo monitorato attivamente la situazione nel Mar Rosso e nella regione circostante. Alla luce dei recenti sviluppi e in stretta consultazione con gli esperti di sicurezza globale e le autorità governative, abbiamo preso la decisione di deviare le rotte delle nostre navi previste transitare nel Mar Rosso. Di conseguenza, la crociera di posizionamento di Costa Toscana dagli Emirati a Savona, con partenza da Dubai il prossimo 10 marzo, è stata cancellata.

Stiamo informando direttamente gli ospiti interessati e i loro agenti di viaggio, fornendo un rimborso completo".



