Cade dal tetto di un capannone, fabbro muore nel Sassarese

Un fabbro di 62 anni, Sergio Vannini, di Bono, è morto questo pomeriggio cadendo dal tetto di un capannone all'interno di un'azienda agricola di Buddosò, in provincia di Sassari.

L'uomo stava lavorando al montaggio di una tettoia per conto della sua impresa a conduzione familiare, 'Soluzioni in metallo srl', quando avrebbe perso l'equilibrio precipitando da un'altezza di circa 7 metri.

Quando sono arrivati i medici del 118 a bordo dell'elisoccorso, per lui non c'era più nulla fare. Lascia la moglie e due figlie. Sulle cause e la dinamica dell'incidente stanno indagando i carabinieri della stazione di Buddusò e il personale dello Spresal.



