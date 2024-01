Un'escursionista colta da malore nei boschi di Gorga, un piccolo comune a sud di Roma, è stata soccorsa nella zona del rifugio dell'Orso dall'elicottero dei vigili del fuoco. Dopo averla recuperata a bordo, la donna è stata trasportata in un luogo sicuro e affidata ai sanitari per il trasporto in ospedale.



