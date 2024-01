Australian open: è il giorno di Sinner-Medvedev

Tutto pronto a Melbourne per l'attesissima finale degli Australian Open, in programma alle 9:30 alla Rod Laver Arena. Jannik Sinner prova a fare la storia del tennis azzurro e portare in Italia il primo titolo dell'Australian Open, nonché il suo primo Slam in carriera.

Il numero quattro del mondo, reduce dall'impresa contro Novak Djokovic, dovrà vedersela con il russo Daniil Medvedev che in semifinale ha avuto la meglio sul tedesco Alexander Zverev al quinto set.

