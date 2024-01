A Milano duemila in corteo, 'il fronte palestinese è unito'

Si è concluso all'anfiteatro Martesana e senza particolari momenti di tensione il corteo pro Palestina di Milano a cui oggi hanno partecipato circa duemila persone. Tra i manifestanti sventolavano anche bandiere dello Yemen, della Tunisia e del Sudafrica, con cartelli in solidarietà ai "120 giornalisti uccisi" durante il conflitto.

Alcune donne avevano con loro dei fantocci di bambini e le mani e la faccia sporche di sangue finto. Molti i cartelli e gli striscioni con la scritta 'Fermate il genocidio a Gaza'.

"Avete creato una nuova resistenza, una nuova generazione di resistenza" hanno urlato i manifestanti invitando il corteo a sfilare con il pugno in alto. "Tutto il Nord Italia è qui - hanno aggiunto - con persone arrivate dal Piemonte, dalla Liguria e dall'Emilia-Romagna".

Il corteo previsto ieri e poi vietato, secondo i presenti, è stato annullato "da un divieto infame" perché "Israele è intoccabile". E non c'è nessuna divisione fra chi ieri ha scelto di rinviare la manifestazione a oggi e chi, in particolare i giovani palestinesi, ha deciso comunque di scendere in piazza ieri tentando di fare un corteo bloccato dalle forze dell'ordine.

Oggi fra chi sfilava si è alzato anche un coro di compattezza, con gli organizzatori che hanno più volte ribadito che "tutte le realtà palestinesi sono unite". I manifestanti, finito il tragitto del corteo, hanno preso posto all'anfiteatro Martesana esponendo tutti gli striscioni e accendendo dei fumogeni.





