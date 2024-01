Reati in Toscana, omicidi +25%, rapine +30%, furti +11%

Schizzano del +25,49% le inchieste per omicidio volontario nel distretto giudiziario toscano. È quanto emerge dalla relazione del procuratore generale Ettore Squillace Greco alla cerimonia di inaugurazione dell'anno giudiziario 2024.

Tra il 2022 e il 2023, i fascicoli aperti sono stati 64 contro i 51 del periodo precedente. Sono aumentati i delitti contro le donne: 7, di cui due matricidi, contro i 4 del periodo precedente. I crescita anche i delitti contro la libertà sessuale (+7,31%), i maltrattamenti ( +3,05%) e sostanzialmente stabili gli atti persecutori (+0,89). In calo invece le iscrizioni per tentato omicidio, che passano da 67 a 48 con una flessione percentuale di -28,36%. In tema di reati in materia di lavoro, in picchiata gli omicidi colposi, che "passano da 12 del precedente periodo a 10 di quello in esame e delle lesioni gravi e gravissime (- 9,62).

Salgono le inchieste per reati contro il patrimonio nel distretto: +6,02%. In particolare, aumentano tutte le tipologie di furto (+11,14%) e le rapine (+30%), nel distretto della Toscana.

In flessione, invece, i fascicoli sui furti in abitazione che passano da 1.400 del precedente periodo a 772, con una diminuzione pari a -44,86% e quelli sulle estorsioni (-4,08%).

Sostanzialmente stabili le iscrizioni per riciclaggio che registrano un lieve aumento pari a +2,33%.



