Incidenti in montagna, due persone morte nel Bresciano

Due incidenti in montagna e due morti nel Bresciano, a distanza di poche ore. Un primo escursionista di 54 anni è deceduto precipitando mentre scendeva dal versante bresciano della Cimon della Bagozza, in territorio del Comune di Lozio. Secondo le prime ricostruzioni, sarebbe scivolato e poi precipitato per diversi metri, morendo sul colpo. Poche ore dopo, a Collio, un 44enne è morto dopo essere caduto da un costone. L'uomo è stato recuperato quando ormai non c'era più nulla da fare.



