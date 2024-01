AccadeOggi

Questi i principali appuntamenti del 28 gennaio 2024

ROMA - Quirinale ore 20.00 Cena in occasione del vertice Italia-Africa, con il Presidente della Repubblica Mattarella, la presidente del Consiglio Meloni, i leader africani

ROMA - Centro Congressi Palazzo Rospigliosi ore 16.30 Formazione della 9^ edizione nazionale della scuola politica della Lega, con il ministro Piantedosi

ROMA - Centro Congressi Cavour via Cavour, 50/a ore 15.00 Seconda Sessione del XXII Congresso di Radicali Italiani, votazione della mozione Generale che definisce le linee programmatiche dei Radicali Italiani, ed elezione degli organi del partito, Segretario, Presidente, Tesoriere

MILANO - Piazza della Scala ore 11.30 Presidio organizzato da Flc Cgil con volantinaggio contro ogni autonomia differenziata; alle 12.00 flash mob "Stesso Paese, stessi diritti"; alle 14.30 tavola rotonda "Stesso cielo, stessa pace", confronto su come la memoria possa essere strumento per costruire la pace, in relazione alla "Giornata della Memoria"

CITTÀ DEL VATICANO - Piazza San Pietro ore 12.00 Angelus del Papa

GENOVA - Stadio Ferraris ore 12.30 Genoa-Lecce, 22ma giornata serie A

VERONA - Stadio Bentegodi ore 15.00 Verona-Frosinone, 22ma giornata serie A

MONZA - Stadio Brianteo ore 15.00 Monza-Sassuolo, 22ma giornata serie A ROMA - Stadio Olimpico ore 18.00 Lazio-Napoli, 22ma giornata serie A

FIRENZE - Stadio Franchi ore 20.45 Fiorentina-Inter, 22ma giornata serie A

MELBOURNE - Tennis, Australian Open, Sinner-Medvedev, finale

CORTINA D'AMPEZZO - Coppa del mondo di sci alpino, super-G femminile

GARMISCH - Coppa del mondo di sci alpino super-G maschile

