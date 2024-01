Momenti di tensione si sono verificati in via Padova quando i manifestanti pro Palestina che vorrebbero partire in corteo sono venuti a contatto con le forze dell'ordine in tenuta antisommossa cercando si sfondare il loro blocco.

"Ho ricevuto una manganellata" ha detto Shukri dell'Udap, Unione democratica arabo palestinese.



