Schlein inaugura circolo Pd 'Guido Rossa' a Genova

"Voglio ringraziare il Pd genovese, sono felice che abbiate deciso proprio in questa settimana di inaugurare e intitolare un circolo alla memoria di Guido Rossa, una scelta importante". Lo ha evidenziato la segretaria del Pd Elly Schlein in visita a Genova Cornigliano per inaugurare un circolo del PD intitolato al sindacalista assassinato dalle Br.

"Non dimentichiamo quale è stato il motivo dell'uccisione di Guido Rossa, che ha voluto fare una cosa giusta perché credeva nella dignità del lavoro e ha fatto una scelta in cui è rimasto solo. Lo hanno ricordato in tanti, anche Luciano Lama, non dimentichiamo quale è stato l'insegnamento di questa storia, la difesa strenua e appassionata dei diritti costituzionali. Non dimentichiamo che la Costituzione repubblicana è una Costituzione splendida, laica, antifascista, come siamo tutte e tutti noi".

Schlein ha parlato al nuovo circolo davanti a una platea di circa un centinaio di iscritti, tra i quali alcuni parlamentari, tanti amministratori, i segretari ligure e genovese del Pd, Natale e D'Angelo.



