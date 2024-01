Ragazzina cade da Basilica Palladiana, è grave

Una studentessa di 15 anni è caduta stamane dal loggiato al primo piano della Basilica Palladiana, a Vicenza, finendo sul selciato di Piazza delle Erbe. La ragazza è in gravi condizioni, ricoverata all'ospedale San Bortolo, per un importante trauma cranico..

Il fatto è avvenuto verso le ore 13. Sono stati i commercianti della zona ad accorgersi dell'incidente, allertando i soccori. Sul posto è arrivata anche la polizia, che ora sta passando al vaglio le immagini del sistema di videosorveglianza del monumento per ricostruire la dinamica della caduta.

L'adolescente è precipitata al suolo per diversi metri. Una caduta che potrebbe essere stata causata da una distrazione della vittima, anche se non si escludono altri moventi. Sul luogo dell'incidente è giunto, tra gli altri, anche il sindaco di Vicenza, Giacomo Possamai.



