Presidente Corte d'Appello, a Napoli è "gangsterismo urbano"

Clan e gruppi minori della criminalità "manifestano una elevata propensione al conflitto, rendendosi così responsabili di quel 'gangsterismo urbano' profondamente allarmante". È quanto emerge dai dati illustrati oggi dal presidente della Corte d'Appello di Napoli, Eugenio Forgillo, alla vigilia dell'inaugurazione dell'anno giudiziario che si terrà domani a Castel Capuano, a Napoli.

Il magistrato ha richiamato in particolare quanto accaduto solo pochi giorni fa in corso Lucci, a Napoli, con l'esplosione di 80 colpi d'arma da fuoco "in pieno centro ed in orario ordinario". "Sebbene in calo gli omicidi nell'ambito parteneopeo (-22,22%) non mancano di segnalare le forze di polizia come sia diffuso l'inqualificabile fenomeno delle cosiddette stese tra bande contrapposte", ha proseguito Forgillo.



