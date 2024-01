Palestinesi d'Italia: 'Rispettiamo l'ordinanza, corteo il 28'

"Nel rispetto dell'ordinanza stabilita dalle autorità italiane", l'associazione Palestinesi d'Italia - come si legge su Instagram - ha deciso di spostare a domenica 28 la manifestazione che era stata fissata per domani a Milano.

Domani alle 15, ora prevista per la partenza del corteo, si terrà invece una conferenza stampa per spiegare le motivazioni dello spostamento.

"I promotori del corteo siamo noi - dice all'ANSA il presidente dell'associazione palestinesi d'Italia Mohammad Hannoun - non i giovani palestinesi. Alle 15 ci troviamo con i giornalisti per chiarire come sono andate le cose e spiegare perché abbiamo deciso di rinviare il corteo dopo aver parlato con tutte le realtà palestinesi. I giovani pretendono di manifestare nelle date previste, noi siamo in contatto con loro e speriamo che vada tutto in senso positivo".



