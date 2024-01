Giovani palestinesi, scendiamo in piazza contro i divieti

"Scendiamo in piazza contro i divieti perché abbiamo memoria": lo annunciano su Instagram i Giovani Palestinesi, che confermano gli appuntamenti di domani a Milano, Roma, Napoli e Cagliari: "La repressione - scrivono - non ci fermerà". "Rispetto a quello che sta pagando il nostro popolo per la propria libertà questo piccolo atto di disobbedienza civile è un rischio trascurabile, anche considerando che, fino a prova contraria, manifestare è ancora un diritto in Italia".



