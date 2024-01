Barricato in casa dopo aver sparato, bloccato da forze speciali

E' stato bloccato e immobilizzato l'uomo di 74 anni che ieri sera si era barricato in casa da solo dopo aver sparato alcuni colpi di fucile in stato confusionale a Gavardo, nel Bresciano.

La svolta è arrivata con un blitz delle forze speciali. Dopo una trattativa che si è protratta per tutta la notte, il negoziatore del Comando Provinciale di Brescia, all'alba, ha convinto l'uomo ad aprire la porta per avere un contatto più ravvicinato.

All'apertura della porta, con le opportune condizioni di sicurezza, i militari delle Api (aliquote di primo intervento) di Brescia, che erano schierati attorno alla abitazione, lo hanno bloccato ed immobilizzato.

I carabinieri hanno trovato e sequestrato le armi e le munizioni che l'uomo deteneva legalmente e con le quali aveva esploso diversi colpi nel corso della serata di ieri.



