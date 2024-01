Attentato a sede Lega, Cassazione conferma condanna anarchico

È definitiva la condanna a 14 anni e 10 mesi per l'anarchico spagnolo Juan Antonio Sorroche Fernandez, accusato dell'attentato avvenuto ad agosto del 2018 ai danni della sede della Lega Nord-Liga Veneta di Villorba di Treviso. La Cassazione ha respinto i ricorsi della procura generale di Venezia e del suo difensore. L'uomo era stato condannato nel marzo dell'anno scorso anche per il reato di attentato per finalità terroristiche o di eversione. In primo grado era stato condannato a 28 anni.



