Sala, sì al taser per vigili ma con regole di ingaggio

A Milano ci sarà la sperimentazione per dotare di taser la Polizia locale. "Ci può stare, ne stiamo parlando da molto, ma servono regole d'ingaggio chiarite - ha sottolineato il sindaco Giuseppe Sala a margine dell'apertura del Forum del Welfare del Comune - . Credo che su un tema così delicato un confronto in Consiglio comunale possa essere utile".

In merito invece al rinnovo dell'accordo con la Polizia locale, che scade a febbraio, sui turni serali e notturni che il Comune vuole aumentare ma i vigili no, Sala ha ribadito che "l'accordo è necessario. È chiaro che noi, mentre richiamiamo le altre forze dell'ordine a un maggior presidio, dobbiamo dimostrare di fare la nostra parte".

"Questo accordo risale al 2002, e la città è cambiata profondamente: nel 2002 il turismo c'era ma non era di queste dimensioni, la complessità della città non era come oggi. Vorrei solo che i sindacati e i rappresentanti capissero che stiamo parlando di qualcosa che risale a vent'anni fa - ha concluso - e ora è naturale avere l'intenzione di modificare. Non stiamo chiedendo la luna".



