Processo ultrà Genoa: Preziosi, usano potere per avere soldi

"A loro del Genoa non è mai interessato nulla. Perseguono solo il loro interesse personale.

Usavano il loro potere per ottenere maggiori benefici e denaro cavalcando le difficoltà della squadra. Ma io non ho mai avuto paura, nessun timore reverenziale". Lo ha detto in aula l'ex patron del Genova Enrico Preziosi, sentito come testimone nel processo a carico di 15 ultrà sulle presunte estorsioni al club in cambio della cosiddetta pace del tifo. Preziosi è stato tra i pochi a rompere il muro di "non ricordo" sentito finora da parte degli altri testimoni.

"Io vivo a Milano, dopo la partita me ne tornavo a casa e non me ne frega nulla della piazza. Zarbano (l'ex amministratore delegato, ndr) invece sta a Genova e ha paura". Preziosi, arrivato in aula accompagnato dal suo avvocato Maurizio Mascia, ha spiegato di non avere mai dato soldi. "Era Zarbano a occuparsi delle cose operative. Io mi fidavo di lui pienamente e aveva totale autonomia". Anzi, "mi sono anche arrabbiato quando ho saputo della Sicurart, del pagamento che era stato fatto".

L'ex presidente ha detto che Massimo "Leopizzi era il burattinaio". Nel 2005 "mi invitarono in un ristorante e volevano farmi dire che avevo venduto la partita col Venezia perché così mi avrebbero potuto ricattare. Io non confessai proprio niente perché non era vero e me ne andai. A quell'incontro Leopizzi mi urlò che 'il Genoa era suo e decideva lui. Gli risposi che se era così poteva iniziare a pagare gli stipendi".

Infine ha ricordato un altro episodio del 2017. Massimo Leopizzi e il presidente dei club genoani Davide Traverso (anche lui imputato, ndr), si presentarono nel suo ufficio. "Mi dissero che Milanetto aveva un debito di 200mila euro verso uno straniero e che sarebbe stato meglio che quel debito fosse saldato per evitare fatti spiacevoli". Secondo il patron del Grifone quella vicenda era solo un pretesto per ottenere soldi".





