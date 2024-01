Irene Regeni, '8 anni senza mio fratello, una vita rubata'

"Otto anni senza mio fratello. Una vita rubata. La tua, la mia, le nostre". Pubblica un messaggio in inglese su X, Irene Regeni, nel giorno dell'ottavo anniversario della scomparsa del fratello, Giulio Regeni, dal Cairo.

Subito sotto gli hashtag che sostengono la battaglia della famiglia per la ricerca e la verità di giustizia - #veritàpergiulioregeni e #giustiziapergiulioregeni - accompagnati da una serie di cuori gialli.

Al messaggio, Irene Regeni allega una foto ricordo di lei con in testa una corona d'alloro, abbracciata al fratello.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA