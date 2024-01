Frode all'Iva, uno degli arresti è stato eseguito a Dubai

È stata eseguita negli Emirati Arabi Uniti una delle cinque misure cautelari spiccate dal tribunale di Foggia nell'ambito di una maxi inchiesta condotta dalla guardia di finanza e dall'ufficio di Torino della procura Europea su una frode all'Iva di circa 40 milioni di euro.

L'operazione è stata resa possibile grazie alla collaborazione della polizia di Dubai.

I destinatari dei provvedimenti sono originari dell' hinterland foggiano e imparentati fra loro. Per due è stato ordinato il carcere, per altri due gli arresti domiciliari; per il quinto si tratta di un obbligo di dimora.



