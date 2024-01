Il presidente della Regione Campania Vincenzo De Luca è stato condannato in appello (e dunque in via definitiva) dalla I Sezione giurisdizionale centrale d'Appello della Corte dei Conti al risarcimento di un danno erariale di 100mila euro in relazione alla vicenda della illegittima nomina a dirigenti responsabili della sua segreteria di quattro vigili urbani in servizio presso il Comune di Salerno che svolgevano mansioni di autista.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA