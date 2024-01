Al via domenica il Carnevale di Venezia dedicato a Marco Polo

Sarà il corteo acqueo in Canal Grande, con i figuranti in maschera, ad aprire domenica l'edizione 2024 del Carnevale di Venezia, dedicato ad uno dei suoi cittadini più illustri, Marco Polo, di cui ricorrono i 700 della morte.

"Ad Oriente, il mirabolante viaggio di Marco Polo" è il tema scelto quest'anno dal Comune di Venezia e da Vela spa, la società organizzatrice degli eventi, per la festa che in realtà avrà il suo prologo già sabato 27 gennaio, con i banchetti di specialità veneziane posizionati nel popolare sestiere di Canareggio, mentre a Dese, in terraferma, vi sarà una sfilata di carri allegorici.

Quest'anno l'apertura della manifestazione coincide con la Giornata della Memoria. Per rispettare questa commemorazione gli eventi di apertura ufficiale sono stati programmati domenica 28, limitando alla sola programmazione diffusa di spettacoli per famigliela la giornata del 27 Si attenderà quindi domenica per il corteo di barche con centinaia di figuranti e con la ''Pantegana gigante' per aprire le danze del Carnevale 2024, rievocando la 'Festa Veneziana': protagonista la tradizione remiera, tra centinaia di vogatori in maschera, oltre agli spettacoli organizzati nei campi dagli artisti di strada.

La festa entrerà poi nel vivo da sabato 3 e domenica 4 febbraio, e nei giorni della settimana grassa (da giovedì 8 a martedì 13). Un viaggio tra i colori e le emozioni dello spettacolo dal vivo per un totale di oltre 80 compagnie, 200 artisti e 1000 repliche di spettacoli giornalieri.



