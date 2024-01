Aggressione e botte a una 13enne, denunciate due ragazzine

Due 14enni hanno aggredito una 13enne in strada a Padova. La vicenda, con i video sui social, è stata raccolta dalla Polizia che prontamente ha individuato sia la vittima che le due ragazzine; l'aggressione era scaturita per futili motivi; prima le due hanno insultato la ragazzina, poi l'hanno strattonata e schiaffeggiata, colpendola infine quando era a terra con un calcio e un pugno. La Polizia di Padova ha segnalato le due 14enni al Tribunale dei Minori per lesioni aggravate e diffusioni di immagini violente. Mentre la Polizia registrava il fatto, il padre della vittima ha sporto denuncia ai Carabinieri.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA