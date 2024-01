Viola sorveglianza speciale, arrestato boss di Tor Bella Monaca

È stato sorpreso dai carabinieri mentre andava in giro, a bordo di un'auto di grossa cilindrata, violando la sorveglianza speciale. Per questo Giuseppe Moccia, il boss di Tor Bella Monaca coinvolto in diverse indagini, è stato arrestato dai carabinieri del Nucleo radiomobile di Roma.

È stato bloccato ieri sera in via Alessandrina alla guida di un'auto presa a noleggio e senza patente (perché gli era stata revocata da anni), in un orario in cui avrebbe dovuto trovarsi nel proprio domicilio.

Secondo quanto si apprende, l'arresto per il 40enne è stato convalidato ma il giudice non ha disposto alcuna misura.



