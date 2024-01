Piantedosi, con i militari controlli anche fuori dalle stazioni

Il ministro dell'Interno, Matteo Piantedosi, ha incontrato questa mattina al Viminale i sindaci, i prefetti e i questori di Roma, Milano e Napoli. "Abbiamo condiviso - ha dichiarato Piantedosi - l'apprezzamento per il miglioramento delle condizioni di sicurezza nelle stazioni delle tre città metropolitane. In un clima costruttivo e di piena sintonia abbiamo ritenuto di estendere i dispositivi di controllo anche alle aree esterne degli scali ferroviari con il contributo dei militari assegnati con l'ultima manovra di bilancio e del personale della Polizia ferroviaria".

Nel corso della riunione il titolare del Viminale ha sottolineato, tra l'altro, le risorse finanziarie che sono state destinate nel 2023 ai tre capoluoghi nell'ambito del "Fondo per la sicurezza urbana", per un importo complessivo di oltre 13,5 milioni di euro, con un incremento di circa 3,8 milioni rispetto alle somme inizialmente stanziate. Piantedosi ha poi evidenziato i risultati delle operazioni interforze ad alto impatto, condotte presso le stazioni ferroviarie e le principali aree di aggregazione. Dal 16 gennaio 2023 al 22 gennaio 2024 sono stati in tutto 442 i servizi interforze realizzati nelle tre città, con l'impiego di 40.056 unità delle Forze di polizia e oltre 3.000 agenti delle polizie locali. Oltre 400.000 le persone controllate e più di 1.000 gli stranieri espulsi.

È stato inoltre sottolineato dal ministro "l'impegno del Governo che ha permesso di potenziare, grazie a nuove assunzioni e ad uno snellimento delle procedure concorsuali, gli organici delle forze dell'ordine e di aumentare a 800 unità il contingente dell'Esercito destinato a rafforzare i dispositivi di presidio e controllo nelle stazioni delle maggiori città del Paese". Nel 2024 solo a Roma saranno 205 i militari impegnati a garantire maggiore sicurezza negli scali ferroviari, 174 a Milano e 116 a Napoli.



