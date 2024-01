Oggi si celebra la Giornata mondiale dell'educazione

Oggi si celebra la sesta giornata mondiale dell'Educazione. Il focus quest'anno è centrato sul ruolo che l'istruzione e gli insegnanti svolgono nel contrastare l'incitamento all'odio, fenomeno cresciuto con la dffusione dei social media. Lo scorso anno l'Unesco ha pubblicato la guida per 'Affrontare l'incitamento all'odio attraverso l'educazione'.

L'Organizzazione sta inoltre intensificando i propri sforzi per promuovere linee guida antirazziste e affrontare il razzismo nei libri di testo, oltre ad una iniziativa globale per combattere l'antisemitismo attraverso l'istruzione.

Gli studenti italiani sono oltre 7 milioni. Nel mondo 250 milioni di giovani non vanno a scuola e 763 milioni di adulti sono analfabeti.



