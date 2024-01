Offese Mattarella sui social, patteggia un anno

Un anno di reclusione e mille euro di multa dopo le offese scritte sui social al presidente della Repubblica Sergio Mattarella. Un uomo di Reggio Emilia, incensurato, ritenuto un soggetto isolato, ha patteggiato la pena al tribunale di Reggio Emilia, per le accuse di offesa all'onore e al prestigio del presidente della Repubblica e vilipendio della Repubblica, delle istituzioni costituzionali e delle forze armate.

Come riporta la 'Gazzetta di Reggio' si tratta di ipotesi di reato che vengono formulate raramente, ma che sono state contestate dalla Digos della questura di Reggio Emilia dopo che, nel 2020, in pieno lockdown, l'uomo si era lasciato andare ad espressioni che travalicavano il diritto di critica.

Resosi conto del suo comportamento, è arrivato il patteggiamento. L'avvocatura dello Stato non si è costituita parte civile.



