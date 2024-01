Incidente in Canada: Emilio Zierock trasferito a Vancouver

E' stato trasferito in una clinica specializzata a Vancouver Emilio Zierock, rimasto ferito nell'incidente con l'elicottero durante l'heliskiing in Canada.

Il 35enne titolare della nota cantina vinicola Foradori versa in gravi condizioni in coma farmacologico, ma non sarebbe in pericolo di vita, come apprende l'ANSA da fonti vicine alla famiglia. Come gli altri sopravvissuti, Jakob Oberrauch e Johannes Peer (entrambi 34 anni), Zierock nell'impatto dell'elicottero al suolo ha riportato varie fratture.

Gli altri membri della comitiva di giovani imprenditori altoatesini, che sono rimasti illesi perché si trovavano su un altro elicottero, per il momento restano in Canada e non rientrano in Italia, per stare vicini agli amici feriti e per prestare assistenza ai familiari delle vittime.

Prosegue, nel frattempo, l'attività delle autorità locali per ricostruire l'esatta dinamica dell'incidente, causato forse da un improvviso calo della visibilità a causa di un nevischio.

E' stato l'ad della catena di negozi di articoli sportivi Sportler, Jakob Oberrauch, a lanciare - nonostante le gravi ferite riportate - l'allarme con la radio dell'elicottero. A causa delle condizioni meteorologiche avverse e a causa dell'imbrunire le ricerche da parte delle squadre di soccorso sono state difficili e lunghe. Quando finalmente sono giunti sul posto dell'incidente Heinzl Oberrauch, 29 anni, e Andreas Widmann junior, 35 anni, erano ormai deceduti, come anche il pilota.



