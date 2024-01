Una persona è morta in un incendio divampato la notte scorsa in un appartamento in via del Ponzanino, nel rione di San Giacomo. Secondo quanto si è appreso, il corpo della persona è stato trovato carbonizzato, al quarto piano e non sarebbe stata ancora identificata.

Sul posto i sanitari del 118, i vigili del fuoco e le forze dell'ordine. Intanto è stato evacuato l'intero stabile.



