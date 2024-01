Gualtieri, 'nostro obiettivo è Roma numero uno nel turismo'

"Noi sul turismo non ci accontentiamo: per Roma superare la pandemia, crescere e attrarre, andare sopra i livelli pre-Covid non è sufficiente.

Roma è unica, e noi finché non siamo i numeri uno non ci accontentiamo". Lo ha detto il sindaco di Roma Roberto Gualtieri intervenendo alla XX edizione dell'Albergatore Day. "Ci stiamo preparando a crescere e svilupparci - ha detto ancora - Roma è piena di cantieri, tra Giubileo e Pnrr, per essere una città più manutenuta, ma è anche un lavoro di crescita, sviluppo e innovazione. Non vogliamo solo superare il gap di investimenti del passato ma anche farlo in ottica trasformativa e rigenerativa, e per noi gli investimenti privati che stanno affluendo in città sono una riforma preziosa. Roma - ha concluso Gualtieri - sarà in grado non solo di crescere ma di essere la sorpresa mondiale dei prossimi anni e insieme potremo raggiungere questo obiettivo".

"Nel 2023 il turismo romano ha battuto ogni record grazie agli investimenti fatti dalla nostra amministrazione sui grandi eventi. Il dato è oggettivo. Gli arrivi hanno raggiunto quota 21 milioni ovvero +8,06% rispetto all'anno d'oro del turismo prepandemico il 2019. Le presenze nel 2023 sono state 49,18 milioni ovvero +5,69% rispetto sempre allo stesso anno. Parliamo di circa 1,6 milioni di arrivi in più e di circa 2,64 milioni di presenze in più", ha poi osservato l'assessore al Turismo di Roma Capitale Alessandro Onorato.



