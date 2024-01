Giorno memoria: doppio appuntamento all'Università di Padova

Venerdì 26 gennaio (ore 11.00) in Sala dei Giganti a Palazzo Liviano a Padova, l'incontro dal titolo "Resistere allo sterminio. Gli ebrei in Italia durante l'occupazione fascista" anticipa la celebrazione della Giornata della Memoria che si celebra il 27 gennaio. L'appuntamento è con lectio magistralis di Liliana Picciotto, del Centro documentazione ebraica contemporanea di Milano, autrice di una ricerca sui nomi dei 'resistenti', ovvero le famiglie ebraiche in Italia che, dopo l'8 settembre 1943, legarono la possibilità di sopravvivenza alla capacità del capofamiglia di organizzare rifugi, trovare chi fosse disposto a fornire documenti falsi, procurare i denari necessari per vivere da clandestini.

Nella mattina di domenica 28 gennaio (ore 10.30) al Museo della Natura e dell'Uomo dell'Università di Padova, si terrà l'evento dal titolo "Molte facce nessuna razza", per conoscere meglio il clima culturale del fascismo e approfondire il ruolo degli scienziati firmatari del Manifesto della Razza, il documento preludio delle discriminazioni e delle leggi del 1938.





