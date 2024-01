Cugina di Liliana Resinovich nomina consulente anatomopatologo

Silvia Radin, la cugina di Liliana Resinovich, la donna di 63 anni scomparsa dalla sua abitazione di Trieste il 14 dicembre 2021 e trovata cadavere il 5 gennaio successivo, ha nominato un avvocato perché la assista in quanto persona danneggiata da reato ,parte offesa, e un consulente, in vista della riesumazione del cadavere di Liliana.

Si tratta dell'avvocato Antonio Cozza e del prof. Mauro Bacci, ex direttore Medicina legale di Perugia, noto anatomopatologo, che si è occupato, tra l'altro, in qualità di consulente della Procura, dell'omicidio di Meredith.

Silvia Radin "sta lottando per arrivare alla verità, attraverso di me intende dare un contributo in questa direzione", ha detto l'avvocato Cozza.

Dopodomani sarà conferito l'incarico per la riesumazione del cadavere di Liliana Resinovich.



