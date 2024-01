Bus investe un pedone a Roma, è grave

Un uomo è stato in investito da un autobus di linea a Roma. È accaduto nelle prime ore del mattino di via di Portonaccio, all'incrocio con largo Giovanni Pittaluga. Sul posto la polizia locale per i rilievi e la viabilità. Il pedone, un uomo di 54 anni, è stato trasportato in ospedale in gravi condizioni.

L'incidente è avvenuto intorno alle 5 del mattino. Il conducente del bus della linea 409 è stato sottoposto agli accertamenti di rito sull'assunzione di alcol e droga.

Sul posto per i rilievi dell'incidente e la viabilità gli agenti della polizia locale del Gruppi Tiburtino e Casilino. Da chiarire la dinamica dell'investimento.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA