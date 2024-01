Locatelli, "per i caregiver è urgente un quadro normativo"

"Ho avuto modo nel corso del tempo di precisare quanto sia importante e ormai urgente, dare una risposta ai familiari, in particolare conviventi, che si prendono cura instancabilmente, come in una sorta di maratona, del proprio caro". Lo ha detto la ministra per le Disabilità Alessandra Locatelli rispondendo ad una interrogazione alla Camera sui caregiver, in particolare sulla realizzazione di un nuovo quadro normativo.

Proprio sui caregiver la ministra ha ricordato che lo scorso 17 gennaio è stato istituito un tavolo interministeriale tra i ministeri della Disabilità e del Lavoro con la partecipazione degli Enti Locali, associazioni, parti sociali ed enti del terzo settore ed anche dei familiari che rappresentano sia le persone con disabilità, sia le persone con una malattia cronico-degenerativa, rara o oncologica.

"Sui caregiver nel corso del tempo - ha ricordato - ci sono state tante proposte di legge trasversali, tutte importanti ma che non sono mai andate a buon fine. Mi auguro che con questo tavolo lavori bene e soprattutto che questa sia l'occasione giusta per trovare quel punto di caduta di cui abbiamo bisogno.

Dobbiamo dare una risposta concreta, una cornice normativa che tenga insieme anche tutto quello che c'era nelle proposte precedenti. Questo tavolo avrà sei mesi di tempo per lavorare. E mi preme sottolineare che non parte da zero, non butta via il lavoro precedente ma ne tiene conto per iniziare da subito, per ritrovarsi settimanalmente magari anche con dei sottogruppi per dare le diverse risposte a tutte le tematiche in gioco".



