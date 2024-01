Teatro di Roma: Rocca,'nomina dg leggitima,Siciliano si dimetta'

"La nomina di Luca De Fusco come direttore generale del Teatro di Roma non solo è più che legittima sul piano delle procedure, ma scaturisce da un curriculum inattaccabile. Provo imbarazzo per la sinistra, che parla addirittura di "occupazione", pratica di cui é notoriamente cintura nera. Se ha ancora un briciolo di dignità istituzionale Siciliano si dimetta, avendo dimostrato incapacità nell'esercitare il suo ruolo. Già dirigente e responsabile cultura del Pd - peraltro con modesto curriculum - fa attacchi politici mentre il suo partito chiede di lasciare fuori la politica. Nessuna lezione morale, perciò, da una sinistra che pratica questa cialtronaggine". Lo scrive, sui social, il presidente della Regione Lazio Francesco Rocca, tornando sulla polemica per la nomina del nuovo direttore generale del Teatro di Roma.



