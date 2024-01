Senzatetto ucciso nel Torinese, sono stati 5 colpi di pistola

E' stato ucciso con cinque colpi di pistola e non accoltellato, come ipotizzato in un primo momento, Margin Wojciechowski, il senzatetto polacco di 43 anni trovato morto venerdì scorso in una zona boschiva alla periferia di Venaria Reale, nel Torinese, vicino al rifugio di fortuna dove viveva. A stabilirlo è stata l'autopsia effettuata ieri pomeriggio.

Il senzatetto, secondo il responso del medico legale, è stato colpito con una pistola di piccolo calibro. L'assassino non è stato ancora individuato, così come l'arma del delitto. Del caso si stanno occupando i carabinieri della compagnia di Venaria Reale e del nucleo investigativo del comando provinciale di Torino.



