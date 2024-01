Avrebbero raccolto dei petardi in strada che sono esplosi tra le loro mani. Due ragazzini di 13 anni sono rimasti feriti nel pomeriggio alla periferia di Roma.

È accaduto in via Borutta, in zona Borghesiana.

Sul posto la polizia che indaga sull'accaduto. Dalle primissime informazioni, sembra che uno sia stato gravemente ferito a una mano, e trasportato in ospedale in codice rosso, l'altro a un occhio. Sono in corso indagini per ricostruire l'accaduto.



