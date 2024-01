Mastella, a Benevento multa per chi usa palloncini alle feste

Niente palloncini, nastri colorati, coriandoli di plastica. Feste sì a Benevento ma a patto che non imbrattino l'ambiente. E' quanto ha deciso il sindaco Clemente Mastella che ha firmato un'ordinanza: chi non rispetterà le regole rischia una multa fino a 500 euro.

Il documento è motivato dall'esigenza, provata da diversi studi scientifici internazionali, di evitare che la dispersione del materiale dei palloncini o di altri oggetti simili provochi danni ambientali e da quella di tutelare la salute degli animali. E così in occasione di eventi pubblici, feste, ricorrenze o manifestazioni, anche sportive o dell'imminente Carnevale, attenti a usare festoni e palloncini: a Benevento si rischia la multa.



