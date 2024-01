Investe e uccide ciclista nel Torinese e scappa, arrestato

È un 56enne residente a Caselle (Torino) l'automobilista che ieri pomeriggio ha travolto e ucciso un ciclista in via Santa Cristina a Borgaro, nel Torinese. L'uomo, alla guida della sua Fiat Panda, non si è fermato a prestare soccorso ed è scappato. Nella notte i carabinieri lo hanno arrestato. La vittima, Giuseppe Grippaldi, 47 anni di Borgaro, stava percorrendo via Santa Cristina in sella alla sua bicicletta quando è stato travolto dalla Panda vicino a un distributore di benzina. È morto sul colpo. I carabinieri della compagnia di Venaria sono risaliti all'autista della vettura grazie all'analisi delle telecamere di videosorveglianza della zona.

A dare l'allarme era stata una donna che era passata in zona poco dopo l'incidente. Inutili tutti i soccorsi prestati al ciclista, che era residente in via Settimo a Borgaro, a poche centinaia di metri dal luogo dell'incidente.



